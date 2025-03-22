◇F1第2戦中国GPスプリント（2025年3月22日上海国際サーキット=1周5.451キロ×19周）今季最初のスプリントレースが行われ、レーシングブルズの角田裕毅が6位に入賞した。年6戦あるスプリントは8位までにポイントが与えられ、今季初のポイント獲得で3点を得た。ポールポジション（PP）から出たフェラーリのルイス・ハミルトン（英国）が30分39秒965で19周のレースを制し、今季移籍後“初優勝”を飾った。2位はマクラーレン