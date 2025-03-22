俳優の瀬戸朝香（48）が、長女とともに岩手県盛岡市を訪れたことを明かした。【映像】パパそっくりと話題の長男との親子ショット2007年、元V6の井ノ原快彦と結婚し15歳の長男、11歳の長女と、2人の子どもがいる瀬戸。Instagramでは、「後ろ姿がパパそっくり」と話題になった長男との2ショットや、イギリスへ留学中の子どもたちが帰国したことなど、家族との日々を発信してきた。3月21日の投稿では、長女と共に岩手県盛岡市を