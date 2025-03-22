メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県産の旬のブリを味わえる祭りが、尾鷲市の漁港で開かれています。 「早田（はいだ）ブリまつり」は熊野灘で春に取れる天然のブリを広く知ってもらおうと2014年から開催されています。 会場では水揚げされたばかりのブリが販売され、刺し身やあら汁が振る舞われました。 訪れた人たちは「おいしい！」「脂が乗っていておいしかったです。あら汁と刺し身をいただいたんですがどちらも