「オープン戦、オリックス−阪神」（２２日、京セラドーム大阪）阪神の先発はプロ３年目の富田。開幕２戦目の２９日・広島戦（マツダ）で先発が有力な左腕は、今年の実戦７試合で計１６回無失点と結果を残し続けている。快投締めし、シーズンに向かいたい。打線はＤＨを外して臨む。注目は中野。前日３安打を放ち、打率・３５５でオープン戦首位打者に浮上した。好調をキープできるか。「１番・中堅」には島田が入る。オリッ