◆オープン戦・ソフトバンク―広島（22日、みずほペイペイドーム）元宝塚歌劇団でタレントの和海（かずみ）しょうが始球式を務めた。和海という芸名の由来の一つはソフトバンク、斉藤和巳3軍監督だという。この日の始球式でも斉藤3軍監督の背番号「88」のユニホームで臨んだ。投球フォームも斉藤3軍監督をまね、豪快なワインドアップから繰り出されたボールは、惜しくもベース盤付近でワンバウンドした。始球式で投球する和