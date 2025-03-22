俳優の生瀬勝久が２１日深夜、この日最終回を迎えたフジテレビ系「オールナイトフジコ」に特別ゲストとしてサプライズで出演した。番組前半は、生ドラマ「佐久間宣行は二度死んだ」を放送。レギュラー出演する元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が殺人事件の被害者となり、現役女子大生「フジコーズ」のメンバーが“捜査”する内容で、生瀬は刑事役として番組に初登場した。その後、スタジオでドラマが続けられ、最後