22日未明、北九州市小倉南区のアパートの1室に男2人が押し入り、住人の衣服を奪う強盗事件がありました。警察が逃げた男らの行方を追っています。警察によりますと22日午前4時半前、北九州市小倉南区徳吉西の39歳の女性が住むアパートに、男2人が窓を割って侵入しました。当時、就寝中だった女性は男らの侵入に気づくと、室内のドアを閉めて抵抗しました。男らは「金を出せ」などと脅迫しましたが途中で断念し、スウェ