¢¡2004Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ä¼Ò²ñ¸½¾Ý²½¤¹¤ë¤Û¤ÉÂç¥Ò¥Ã¥È¢¡2004Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿±Ç²è¡ÖÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡×¤ÇÎø¿ÍÌò¤À¤Ã¤¿2¿Í¤¬º£ÅÙ¤ÏÉ×ÉØÌò¤Ë¡½¡£?ºÆ²ñ?¼Ì¿¿¤ËSNS¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÌó14Ç¯¤Ö¤ê¡¢½é¤á¤ÆÉñÂæ¤Ç¤Î¶¦±é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹!¡×¤ÈÄ¹ÌîÊüÁ÷¤Îµ×ÊÝ·ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤È¿¹»³Ì¤ÐÔ¡£2¿Í¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ