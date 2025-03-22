シカのトレードマークでおなじみの瑞幸咖啡（ラッキンコーヒー）がタイでの商標権訴訟で勝利した。グローバル市場でのブランド保護の重要性を示すだけでなく、中国企業が海外で模倣の対象となる時代が到来したことを象徴する出来事となった。タイで横行した偽ラッキン角を大きく広げたシカのトレードマークが印象的なロゴ。一見するとおなじみの中国発コーヒーチェーンの瑞幸咖啡の店舗のように見えるが、