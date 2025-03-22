SNSとネットリテラシーに関する意識調査が公表され、4割以上の利用者がSNSから得た情報を信用していると回答していることが分かりました。この調査は、損害保険ジャパンが2月末に15歳以上の男女1520人を対象に実施しました。SNSの情報について「非常に信用している」と「ある程度信用している」と回答した人は43％で、「それほど信用していない」と「信用していない」の25％を上回りました。「どちらでもない」は33％でした