俳優庄司浩平（25）が22日、東京・高井戸署で自身初となる「一日警察署長」を務めた。交通安全活動を推進する高井戸交通安全フェスティバルで委嘱状を受け取ると「本日は一日警察署長として、僕自身もあらためて交通安全のルールを学んでいきたいと思っております」とあいさつ。きりっと敬礼した。事故衝撃の再現を見るコーナーでは、なぜ事故が起きたかを問うクイズに「はーい」と元気よく挙手。自転車の逆走が違反行為だったと見