◆オープン戦楽天―中日（２２日、バンテリンドーム）辰己涼介外野手（２８）が２１日の試合に続いてスタメンから外れた。三木肇監督（４７）が腰の張りがあって大事を取ったと説明していた。先発は１１日のヤクルト戦以来の登板となる松井友飛（２５）。スターティングメンバーは以下の通り１（二）小深田２（遊）宗山３（三）伊藤４（左）阿部５（右）小郷６（指）フランコ７（一）浅村８（中）田中和９（捕）石原投松井