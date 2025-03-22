中京１１Ｒ・ファルコンステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝タイセイカレント新馬を勝って挑んだサウジアラビアＲＣは出遅れたが、直線しぶとく脚を伸ばして２着に突っ込んだモーリス産駒。横山武史騎手が「態勢が整わないときにゲートが開いて運がなかった。タラレバをいいたくなる結果でした」と振り返ったほどで、重賞はいつ勝ってもおかしくない能力の持ち主だ。朝日杯ＦＳは大外枠のうえ、隣の馬にぶつけられスムーズさを欠