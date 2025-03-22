インスタグラムのハイライト機能を作成したドジャース・大谷翔平投手21日（日本時間22日）、インスタグラムのストーリーズハイライトを作成。愛犬デコピンのこれまでの投稿をまとめ、「デコ」と題している。大谷はこの日、ストーリーズを更新し、家の絵文字とともに愛犬・デコピンと戯れる写真を公開した。日本時間13日午後に「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」のため来日。19日に開幕第2戦を終え、そのまま米国へ