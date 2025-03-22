◆オープン戦巨人―ロッテ（２２日・東京ドーム）巨人は２２日、ロッテ戦のスタメンを発表した。軽い腰痛で前日２１日のロッテ戦を回避した岡本和真内野手が「４番・一塁」で２戦ぶりに先発復帰した。オープン戦打率２割２分９厘のトレイ・キャベッジ外野手が「１番・右翼」、同１割４分３厘の坂本勇人内野手は「２番・三塁」で起用。開幕に向けて状態を上げたい中軸候補の２人が１、２番コンビを組む。また、オープン戦１５