フットウェアブランド「SHAKA（シャカ）」から、これからの季節にぴったりな新型サンダル“EVOL”シリーズが登場。ソールが進化して、さらに快適な履き心地になった新作4型は、公式オンラインストアにて3月末ごろ発売されます。「SHAKA」のシューズを履いて、海や山、街を軽やかな足取りで遊びつくしちゃいましょう！「SHAKA」新作4型は、歩きやすさ＆デザインがさらにアップ！「SHAKA」は、“旅”と“行こう。自由だ。”をテーマ