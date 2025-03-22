◆女子プロゴルフツアーＶポイント×ＳＭＢＣレディス第２日（２２日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６６６８ヤード、パー７２）最終組が前半９ホールを終え、１打差２位から出た吉田優利（エプソン）が４連続を含む５バーディー、ボギーなしで回り、通算９アンダーに伸ばし、首位を快走している。プロデビュー戦の青木香奈子（マイナビ）、２年目の菅楓華（すが・ふうか、ニトリ）、昨年大会覇者の鈴木愛（セールスフォース）ら５