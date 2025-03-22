タレントの小倉優子が２２日までに自身のブログを更新。長男直筆の美文字を公開した。「長男が小学校四年生から始めた書道！三月で卒業しました」と報告。「六年生で引っ越しがあり途中お休みしていましたが、最後にどうしても通いたい！と自分で決めて遠い中頑張って通っていました！」と長男の努力を伝え、「もうすぐ卒業です。小学校生活最後の日々を大切に過ごそうと思います」と長男が鉛筆で書いた用紙のショットをアップ