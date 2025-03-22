10代から続く摂食障害を公表している俳優の遠野なぎこ（45）が3月19日、Instagramを更新。“痛みがピークに達している”という、自身の体の変化について明かした。【映像】公開した円形脱毛症や食事などの様子これまでにも自身の食事内容や、不眠症・円形脱毛症に悩まされていることなど、ありのままを発信してきた遠野。2024年11月には「過食嘔吐期から突然、拒食期に戻ってしまいました」、2025年1月には「体調は絶好調！た