近畿大学の卒業式が２２日、大阪府東大阪市のキャンパスで行われ、作詞家で、音楽プロデューサーの秋元康氏がゲストスピーチを行った。秋元氏は５９２９人の卒業生を前に、人生は選択の連続であることを説き「分岐点で考えるな。直感でいいと思った方に全力で走って、間違っていたら戻ってくる。この戻ってくる力こそが大切」と失敗しても走り続ける中に答えがあると話した。また、根拠のない自信も必要と訴え「何となくできそ