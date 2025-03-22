◆オープン戦阪神―オリックス（２２日・京セラＤ）スタメンが発表された。前日に９年ぶりのオープン戦最下位が確定したオリックスは、広島からＦＡ移籍１年目の九里が先発。開幕２戦目の２９日・楽天戦（京セラドーム大阪）での先発が見込まれる右腕が、総仕上げのマウンドへと上がる。また、野手では前日の試合でオープン戦２０打席目にして初の適時打を放った、新外国人・オリバレスが「４番・ＤＨ」で出場する。以下、両