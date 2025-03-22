３月２２日の中山５Ｒ・３歳１勝クラス（芝１６００メートル＝１０頭立て）は、５番人気のアタラシイカドデニ（牡、美浦・上原博之厩舎、父イスラボニータ）が、ゴール前の接戦を制してオープン入りを決めた。勝ち時計は１分３５秒１（良）。ポンと好スタート切ったが、内と外から主張してくる馬がいたため、３、４番手に控える形に。内でロスなく立ち回り、直線で外へ持ち出すと、最後はニシノクードクールを鼻差でとらえた。