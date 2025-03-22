プロゴルファーでタレントの東尾理子が２２日、自身のＳＮＳを更新。カブス―ドジャースによる開幕シリーズを特等席で“観戦”したことを報告した。インスタグラムで「ＭＬＢ開幕戦。お誘い頂き、夢のような時間、空間、興奮」と記した東尾。入場ゲート前や、グラウンド内で撮影したショットをアップし「グランドへ繋（つな）がる通路でタイミングよく、ばったり目の前で大谷翔平選手に会う事も出来」とドジャース・大谷翔平と