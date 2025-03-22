『映画すみっコぐらし』第4弾が、今秋に劇場公開されることが決定。ナレーションは、井ノ原快彦、本上まなみが担当する。作者・よこみぞゆりによるお祝いイラストも公開。さわやかな青空を背景に、すみっコたちがぎゅぎゅっと集まりながら「4」の形をした雲を見上げて喜んでいる姿が、微笑ましく描かれている。【画像】ナレーションを担当する本上まなみ、井ノ原快彦「すみっこにいるとなぜか”落ち着く”ということがありませ