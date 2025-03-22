タレント・女優の清水みさとさんが、スキンケアブランド「雪肌精」と、美人の湯としても知られる温浴施設「改良湯」がコラボする「#雪肌精のおふろ 〜ととのう、浸透体験〜」のプレスイベントに登場しました。 【写真を見る】【清水みさと】夫・サバンナ高橋と「ケンカしたことない」銭湯デートのエピソード語る清水さんは、毎日サウナに通うほどのサウナ好き。2022年にはサバンナ・高橋茂雄さんとの“サウナ婚”で話題になり