タレントのギャル曽根（39）が21日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0時48分）に出演。自身の食欲について話した。お笑いコンビくりぃむしちゅーの有田哲平（54）から「朝起きました、と。ずーっと食い続けられるわけ?」と問われたギャル曽根は「ずーっと食べ続けられます。お腹いっぱいにならないので」と底無しの食欲を打ち明けた。有田が続けて「でも、腹は無限に大きくなるわけじゃないから…」と疑問を投げ