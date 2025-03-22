ドジャース・大谷翔平選手が自身のインスタグラムを更新。愛犬・デコピンの写真を公開しました。大谷選手は日本時間22日にストーリーズを更新。2枚の写真を公開します。1枚目には大谷選手らしき手元に両前足をかけ見上げるデコピンの姿。デコピンはうれしそうに耳を後ろにさげながら、少しツメを立て、しっかりと手をつかみました。この写真には家を意味する絵文字も添えられ、日本遠征を終えて再会したデコピンとの様子が公開され