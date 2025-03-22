22日未明、福岡県中間市で木造住宅1棟を全焼する火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。警察と消防によりますと22日午前1時前、中間市朝霧で「近くの家から白い煙と火が見える」と近隣の住人から消防に通報がありました。消防が駆けつけて消火にあたり、火はおよそ4時間後に消し止められましたが、木造平屋建ての住宅1棟が全焼し、焼け跡からは性別のわからない2人の遺体が見つかりました。この家には90歳の夫と85歳の