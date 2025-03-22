鹿児島県指宿市や筑波大、鹿屋体育大などの研究チームは、同市で有名な「砂むし温泉」が温浴やサウナより失神などのリスクが小さく、安全に血圧を下げる効果が認められたとする研究結果を公表した。市によると、市内には砂むし温泉が点在し、利用客は年間で計３０万人以上にのぼる。２１日の発表によると、研究は市内の温泉施設で、昨年１１〜１２月に実施。２０〜４０歳代の健康な男性市民１４人が、砂むし温泉、温浴、サウナ