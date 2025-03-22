北中米ワールドカップ南米予選第13節が21日に行われ、アルゼンチン代表は敵地でウルグアイ代表に1-0で勝利した。前節終了時点で首位のアルゼンチンと2位のウルグアイが激突した注目の一戦。アルゼンチンはFWリオネル・メッシ(インテル・マイアミ)やFWラウタロ・マルティネス(インテル)を負傷で欠く中、後半23分にMFティアゴ・アルマダ(リヨン)が見事なミドルシュートを突き刺して先制した。このゴールに国際サッカー連盟(FIF