アイナ・ジ・エンドが、新曲「大丈夫」を4月10日に配信することを発表した。本楽曲は、同日4月10日より世界独占配信されるNetflixシリーズ『ムーンライズ』の主題歌に起用されている。ピアノとハープが織りなす優しい旋律に透き通るような柔らかな歌声で紡いだ音色が、宇宙を舞台にした壮大なアニメーションの世界観に共鳴する、雅でどこか儚さを感じさせる楽曲に仕上がっているとのこと。なお、本楽曲はアイナ・ジ・エンドが自ら