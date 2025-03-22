陸上女子１万メートルで３０分４５秒２１の学生記録（日本歴代３位）を持つ不破聖衣来が２２日、拓大八王子国際キャンパスで卒業式に出席。式の前に取材に応じ「４年間はあっという間だった。ほとんどを陸上で過ごしていたので、１番思い出に残っているのは陸上のことかな」と学生生活を振り返った。４年間で特に印象深かったのは１年時の全国女子駅伝だという。「１年目の全日本は、初めての全国駅伝だったのですごく印象に残