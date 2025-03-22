Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。キャンプ道具の運搬で、駐車場とテントサイトを何度も往復したくないならキャリーカートは必需品。折り畳んだときのコンパクトさや軽さで選ぶなら「多用途カート」がおススメできます。今回、こちらのキャリーカートを試してみることに。実際の使用を通じて見えてきた本体の収納性や積載能力