タレント藤田ニコル（27）が22日、都内で、ファッション雑誌「vivi」の体験型イベント「vivi超ポジティブEXPO」取材会に出席した。同イベントはファッション、美容、仕事、趣味など自分らしさを大切にしながら全力で楽しみたいZ世代のセルフラブとポジティブマインドを応援するイベント。viviモデルとしては、これが最後のイベント。「7年5カ月いたので思い出がいっぱいある」と振り返ると、「1つ言えるのは全く悔いが無い」と言い