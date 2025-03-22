2歳で最年少童謡歌手としてデビューした“ののちゃん”こと村方乃々佳（6）の保護者、スタッフ管理のインスタグラムが21日までに更新された。幼稚園を卒業したことを報告した。今春から小学生になる乃々佳。21日、「幼稚園を卒園しましたののちゃんは卒園証書授与で名前を呼ばれると、とっても元気な声で『はい！』と返事をしました」と卒園式で笑顔を浮かべる写真がインスタグラムで公開された。「入場、退場はちょっと照れくさ