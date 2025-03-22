英国チャールズ３世国王の長男ウィリアム皇太子が２１日（現地時間）、軍服姿でロシア国境に近いエストニアの軍基地を訪れて主力戦車「チャレンジャー２」に搭乗した。ＢＢＣ放送などによると、前日から二日間の日程でエストニアを訪問中のウィリアム皇太子は、この日北東部のタパ陸軍基地を訪れて駐留中の英国軍将兵と会った。同基地はロシア国境から約１６０キロメートル以内の距離にある。英国は北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の