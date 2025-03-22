◇信頼度、９社のＥコマースのうちテム・アリ８・９位特に幅広い商品ラインナップは消費者にショッピングの楽しみを感じさせた。一時ユーチューブ（ＹｏｕＴｕｂｅ）などＳＮＳではアリ・テム商品を購入してレビューするいわゆる「アリカン」「テムカン」が主要コンテンツとして繰り返し投稿された。だが、有害成分が基準値を超過した製品が相次いで摘発されるなど商品性に問題が見つかり始めた。韓国関税庁は昨年中国直接購入製品