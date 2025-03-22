韓国会社員シム・ジヘさん（４４）は最近、中国のあるＥコマース（ネットショップ）でズボンを１本買って失望した。韓国内の他のＥコマースで売っている商品と大きく変わらないが価格がはるかに安く、１週間で受け取れることから購入を決心したが、とんでもないサイズのズボンが到着した。配送も約２０日間もかかった。シムさんはすぐに返品要請をしたが、商品をどこにどのように返品するのか案内さえなかったうえ、１週間後に返品