◇オープン戦巨人―ロッテ（2025年3月22日東京D）開幕まで残り2試合となったオープン戦に巨人は開幕2戦目に先発が内定している助っ人左腕のグリフィンが先発する。前日は腰の違和感で大事を取って欠場した主砲・岡本は試合前練習で快音を響かせ「（腰は）大丈夫です」とキッパリ。「4番・一塁」で先発出場する。スタメンは以下のとおり1（右）キャベッジ2（三）坂本3（二）中山4（一）岡本5（左）ヘルナンデス6（中）丸7