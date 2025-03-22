【モデルプレス＝2025/03/22】俳優の北村匠海、窪田正孝、女優の河合優実が22日、都内で行われた映画「悪い夏」公開記念舞台挨拶にメガホンをとった城定秀夫監督とともに出席。ハマっているものを明かした。【写真】北村匠海、殺人鬼役で狂気の演技◆北村匠海主演「悪い夏」原作は、第37回横溝正史ミステリ大賞優秀賞を受賞した染井為人の同名デビュー作。「クズとワルしか出てこない」と話題を呼んだ作品で、真面目に働いていた市