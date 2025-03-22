フリーアナウンサーの高橋真麻が２１日、自身のオフィシャルブログを更新。原因不明の体調不良に襲われた事を明かした。この日は「今朝はなぜだか朝子供たちを送り出したあとに突然体調不良で全く動けなくなり起き上がれなくてピラティスのレッスンを休みました」と報告。その後、１時間ほど安静にしていたところ、回復したようで「何だったんだろう…」とつづった。「その後は家事や夕食の下準備も出来るくらいまでは回復し自