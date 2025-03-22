千葉ジェッツは3月22日、渡邊雄太の負傷を発表した。 渡邊は19日にオープンハウスアリーナ太田にて開催された群馬クレインサンダーズとの「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON」B1第25節で負傷。左腓腹筋筋損傷と診断され、全治3～4週と発表された。クラブは今後について「チームドクターとアスレティックトレーナーと協議のもと、復帰に向け全力でサポ&#12540