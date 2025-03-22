3月22日（現地時間21日）、メンフィス・グリズリーズと2Way契約を結ぶ河村勇輝がGリーグ、メンフィス・ハッスル対バレー・サンズに先発出場した。 2日前に行われた同カードでは、112－111と接戦を制したハッスルだったが、この試合は試合開始から2－11のランを許すなど後手を踏む展開に。追い上げを図りたい展開から、逆に先にターンオーバーを犯し、ビハインドを挽