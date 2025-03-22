石破総理大臣は防衛大学校の卒業式で訓示し、日本への武力侵攻を未然に防ぐために防衛力を強化する重要性を強調しました。【映像】卒業式の様子「武力侵攻が起きたとき、当たり前だった日常が失われることは、ウクライナを見れば明らかであります。さればこそ、武力侵攻といった脅威が我が国に及ぶことがないよう、抑止力を強化しなければなりません」（石破総理大臣）また、自衛隊には「最高の栄誉が与えられるべきと考える」