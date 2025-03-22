テレビ大阪、BSテレ東にて放送中の真夜中ドラマ『それでも俺は、妻としたい』でW主演を務める風間俊介とMEGUMIのクランクアップコメントが公開された。 参考：風間俊介＆MEGUMI、『それでも俺は、妻としたい』の大胆さ語る「ここまでさらけ出すのか」 NHK連続テレビ小説『ブギウギ』の脚本家・足立紳の同名小説（新潮文庫刊）を足立自ら脚本・監督を務めドラマ化する本作は、売れない脚本家の夫とそんなダメ夫を罵倒する妻