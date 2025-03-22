◇プロ野球・オープン戦巨人ーロッテ（22日、東京ドーム）開幕前最後の3連戦となるこのカード。巨人はブルペン陣の連投テストなどを行う予定にしています。先発は巨人がグリフィン投手、ロッテは新加入のボス投手となります。ボス投手は去年シアトル･マリナーズで68試合に投げ、2勝5敗15ホールド、防御率は3.69でした。解説は緒方耕一さん。「この時期にはピッチャー陣は仕上がっていないといけないので、連投テストをする中継ぎ