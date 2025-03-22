アメリカ・コロラド発の老舗ラゲッジブランドSamsonite（サムソナイト）は、今年が創業から115周年というアニバーサリーイヤー。長年培ってきた製造技術と荷物を安心して携行できる高い信頼性はいつしかブランドの代名詞に。多種多彩なバッグやトランク、スーツケースはアメリカ国内はもちろんのこと世界各国の旅行者やビジネスパーソンに愛用され続けています。ブランドの創業日に発売された「サムソナイト115周年記念リミテッド