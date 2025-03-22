日本を訪問している中国の王毅外相は21日、石破総理大臣との面会や韓国との外相会談を行いました。それぞれの場で「抗日戦争勝利80年」に言及し、歴史問題を強調しています。中国外務省によりますと、王毅外相は石破総理の就任以降「日中関係は改善している」としたうえで、「重要な影響力がある国家同士、手を携えてアジアの未来を切り開くのが共同の使命だ」と呼び掛けました。また、今年が「抗日戦争勝利80年」であること