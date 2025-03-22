■SixTONESは3月22日の『Mステ』で「バリア」を披露 【写真】SixTONES黒スーツ衣装の『Mステ』本番前ショット 3月22日に放送された『ミュージックステーション』（通称：Mステ）に出演したSixTONESのオフショットが番組公式SNSにて公開された。 SixTONESは、福本莉子とジェシーがW主演を務める映画『お嬢と番犬くん』の主題歌であるSixTONESの新曲「バリア」をパフォーマンスした。 番組SNSに