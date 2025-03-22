こんにちは！おでかけわんこ部です。千葉県で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！ 出典：プレスリリース 【関連記事】【静岡・熱海】「ゆるり熱海with DOGS」に愛犬と泊まってきたよ！露天風呂付きお部屋やルーフトップドッグランを大満喫 イベント概要 2025年5月17日（土）~18日（日）に、三井アウトレットパーク木更津にて「GOGO DOG FES」が開催されます！ 横浜・港湾パーク